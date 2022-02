KMI waarschuwt plaatselijk voor gladde wegen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) kondigt voor woensdagochtend code geel af voor gladheid in heel België. Tussen 4 en 11 uur is de vorming van ijsplekken plaatselijk mogelijk.

‘Na de doortocht van een neerslagzone verwachten we vannacht brede opklaringen en weinig wind. Hierdoor wordt het vrij koud zodat er in de loop van de nacht en woensdagochtend lokale ijsplekken kunnen ontstaan. Nabij de Franse grens is er ook kans op enkele aanvriezende mistbanken’, aldus het KMI op zijn website.

Code geel geldt in alle provincies, met uitzondering van de kust.