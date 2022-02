Hoe Venezuela, Nicaragua en de Servische media aan Poetins zijde staan

Naast de internationale stroom van steunbetuigingen aan Oekraïne, zijn er ook al verschillende landen die hun steun aan Poetin hebben gegeven. Andere landen, zoals China en Servië, gaan officieel voor neutraliteit - al vertellen staatsmedia en acties niet altijd hetzelfde verhaal.

Na Poetins controversiële beslissing om Donetsk en Loehansk als onafhankelijk van Oekraïne te erkennen, liet Nicaraguaans president Daniel Ortega al snel weten Rusland te steunen. Meer nog: Ortega vindt dat hij gelijk heeft. Dat liet hij eerder deze week weten tijdens een toespraak in hoofdstad Managua.

Hij stelt dat de poging van Oekraïne om lid te worden van de Navo een bedreiging vormt voor Rusland. ‘Als Oekraïne bij de Navo komt, zullen ze tegen Rusland zeggen: laten we oorlog voeren, en dat verklaart waarom Rusland zich zo gedraagt. Rusland verdedigt zichzelf gewoon.’

Ook vindt hij dat de mensen in Donetsk en Loehansk recht hadden op een referendum. ‘Ik ben er zeker van dat als ze een referendum zouden houden zoals op de Krim, mensen zullen stemmen om de gebieden bij Rusland te annexeren.’

Ortega, die sinds 2007 aan de macht is in het Centraal-Amerikaanse land, is een felle tegenstander van de Amerikaanse invloed in Centraal-Amerika. Hij werd eerst gezien als degene die de initieel door de VS-gesteunde Nicaraguaanse dictator Anastasio Somoza ten val hielp brengen in 1979. De laatste jaren zien critici, waaronder veel voormalige bondgenoten, Ortega echter meer en meer dictatoriale trekjes van Somoza overnemen.

‘Venezuela is met Poetin’

Dinsdagavond plaatselijke tijd viel de Venezolaanse president Nicolas Maduro Ortega bij. Tijdens een televisietoespraak tijdens de ministerraad zei hij: ‘Venezuela is met Poetin, het is met Rusland.’ Maduro herinnerde eraan dat zijn voorganger en mentor Hugo Chavez Rusland had gesteund toen het in 2008 de onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië erkende tijdens het conflict met Georgië. Hij hekelde ook het optreden van de Navo en de Verenigde Staten ‘die Rusland met militaire middelen proberen af te maken’.

Echt verrassend is zijn steun voor zijn Russische ambtgenoot niet. Rusland en Venezuela hebben op dit moment zo’n 200 ­samenwerkingsakkoorden lopen. Moskou is een van de belangrijkste bondgenoten van Maduro, wiens herverkiezing in 2018 niet werd erkend door een deel van de internationale gemeenschap. De VS wilden hem zelfs uit zijn macht zetten.

Neutraal

Andere landen proberen neutraler te blijven en kiezen (voorlopig) niet nadrukkelijk een kant. Zo hebben op de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad China, India en de Verenigde Arabische Emiraten maandag opgeroepen tot terughoudendheid van alle partijen in het conflict. China hield een zeer korte toespraak tijdens de raad. ‘Alle betrokken partijen moeten terughoudend zijn’ en ‘naar redelijke oplossingen zoeken voor elkaars zorgen’, klonk het.

‘Wij geloven dat alle landen internationale geschillen met vreedzame oplossingen moeten oplossen, overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van het VN-Handvest’, aldus de Chinese VN-vertegenwoordiger Zhang Jun.

Ook de Servische regering heeft officieel laten weten neutraal te zijn in het conflict. Volgens het Russische persagentschap Tass zei president Aleksandar Vucic in een interview dat ‘Servië de integriteit van Oekraïne altijd heeft gesteund, maar 85 procent van de bevolking zal altijd aan de zijde van Rusland staan, wat er ook zal gebeuren.’ De door de staat gecontroleerde media in Servië volgen de trend van de bevolking met titels als ‘Oekraïne valt Rusland aan’ en ‘Rusland heeft als gedaan voor vrede in Oekraïne’.

‘Geen hoop? Rusland heeft als gedaan voor vrede in Oekraïne’ kopt Kurir. Foto: rr

Ook Vucics acties voelen niet altijd neutraal aan. 3 april zijn het verkiezingen in Servië en hij begon zijn campagne afgelopen weekend door te beloven dat zolang hij aan de macht is Servië nooit deel zal uitmaken van de Navo en een nauwe band zal blijven hebben met Rusland en China. Servië importeert bijna al zijn gas van de Russische energiegigant Gazprom. De binnenlandse productie dekt volgens Balkan Insight slechts zo’n 15 procent van de behoeften van het land dekt. Tegelijkertijd wil Servië graag lid worden van de Europese Unie waardoor het land onder druk staat zijn buitenlandbeleid af te stemmen op het Europese. Bovendien hebben zowat alle andere Balkanlanden de acties van Poetin wel veroordeeld.