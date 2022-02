De Amerikaanse president Joe Biden kondigde dinsdagavond een ‘eerste deel’ van de sancties tegen Rusland af. Als reactie op de erkenning sanctioneren de Verenigde Staten de Russische staatsschuld en twee grote financiële instellingen, waaronder de Russische militaire bank.

Daarnaast komen er sancties op de Russische elite en diens familieleden. ‘Omdat zij een rol spelen in de corrupte spelletjes van het Kremlin-beleid en dus ook een rol moeten krijgen in de sancties’, aldus Biden. Ten slotte wil de Amerikaanse president Rusland van de Westerse financiering afsnijden. ‘Als Rusland verder inzet op een invasie, dan zullen wij nog meer sancties opleggen’, aldus Biden.

Hoewel de eerste golf sancties ‘vooral de Russische economie moet treffen’, gaf Joe Biden ook toe dat ze de Amerikaanse economie ‘pijn kunnen doen’ door de kans op hogere gasprijzen. ‘Ook voor ons brengen de sancties een kost mee, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar we houden de energievoorziening nauwlettend in de gaten’, voegde Biden toe. De Verenigde Staten zullen ook met Duitsland blijven samenwerken om het Nord Stream 2-project op inactief te houden.