Muzikant Mark Lanegan op 57-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse muzikant en auteur Mark Lanegan is overleden, zo werd aangekondigd op zijn persoonlijke Twitter-account. Hij werd 57 jaar oud. Het is niet duidelijk of hij ziek was.

De Amerikaanse songschrijver Mark Lanegan was als frontman van Screaming Trees, dat hij oprichtte in 1985, een bescheiden icoon van de grunge-generatie. Toen de groep in het midden van de jaren negentig splitte, stortte Lanegan zich op zijn solowerk. Later maakte hij ook deel uit van Queens of the Stone Age.

Lanegan, die doorheen zijn leven kampte met drugs- en alcoholverslaving, schreef ook boeken. In 2020 was er het autobiografische Sing backwards and weep en in zijn laatste publicatie Devil in a coma, die eind vorig jaar verscheen, schreef hij over zijn covid-infectie waardoor hij zelfs even in coma was beland.

Zijn overlijden werd aangekondigd op zijn officiële Twitter-account. Daaruit bleek dat hij thuis, in het Ierse Killarney, is overleden, maar een doodsoorzaak werd niet meegedeeld. Lanegan was getrouwd met Shelley Brien.