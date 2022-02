Moord op zwarte jogger was een ‘haatmisdrijf’

Een federale jury heeft de drie mannen die een zwarte jogger in de VS achtervolgden en doodschoten ook schuldig bevonden aan het plegen van een ‘haatmisdrijf’.

Travis McMichael (35) en zijn ­vader en oud-agent Gregory McMichael (65) zagen in februari 2020 Ahmaud Arbery aan voor een inbreker, toen hij in de stad Brunswick, in de Amerikaanse staat Georgia, door een woonwijk aan het joggen was. Samen met hun buurman William Bryan (52) achtervolgden ze de 25-jarige hardloper in hun pick-uptruck en schoten ze hem dood.

De drie mannen kregen eerder al levenslang voor de moord. Maar ze werden ook voor een federale rechtbank beschuldigd van racisme. Ook in dat proces zijn ze nu schuldig bevonden. Ze riskeren opnieuw levenslang.

Arbery is, net als George Floyd, een van de symbolen van de Black Lives Matter-beweging, die strijdt tegen het (politie)geweld op zwarte Amerikanen.