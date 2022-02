Japanse meisjes scoren beter op toelatingsexamen geneeskunde dan jongens

Het percentage vrouwelijke studenten dat slaagt voor het toelatingsexamen geneeskunde ligt voor het eerst hoger dan dat van het aantal mannelijke studenten, schrijft The Guardian.

Voor het eerst is er een kentering in de verhouding van het aantal jongens en meisjes dat voor het toegangsexamen geneeskunde in Japan slaagt. Dat is opmerkelijk, aangezien in 2018 aan het licht kwam dat verschillende universiteiten jarenlang met de resultaten geknoeid hadden. Dat deden ze om mannelijke studenten te bevoordelen. 13,6% van de vrouwen die deelnemen aan het examen zou vandaag slagen, tegenover 13,51% van de mannen, blijkt uit recente cijfers van de Japanse overheid.

Het is de eerste keer dat de cijfers over het hele land gemiddeld hoger liggen bij vrouwen dan bij mannen, sinds het schandaal aan het licht kwam. Tussen 2013 en 2018 lag dit percentage nog op 11,25% voor mannen en 9,55% voor vrouwen.

Kinderen krijgen

Verschillende Japanse topuniversiteiten moesten in 2018 toegeven dat ze jarenlang de cijfers van de toelatingsexamens gemanipuleerd hadden. Mannelijke studenten kregen vaak bonuspunten, terwijl vrouwelijke studenten percentages verloren. Dat deden die universiteiten in de hoop om meer mannelijke dokters te kunnen opleiden. De scholen vreesden dat vrouwen de lange uren niet zouden aankunnen, en sneller zouden ophouden met werken om kinderen te krijgen.

Hiroyuki Daida, decaan van de Juntendo University medical school, gaf als verdediging voor de manipulatie aan dat ‘vrouwen sneller volwassen zijn dan mannen’ en hun communicatieniveau hoger ligt. Hij beweerde dat de maatregel er was om mannelijke studenten ‘een extra duwtje in de rug te geven’.

Hakken noodzakelijk

Een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs vindt dat de nieuwe gegevens aantonen dat vrouwen niet langer in het nadeel zijn als ze solliciteren naar een plekje op de competitieve medische scholen van Japan. ‘Het is duidelijk geworden dat het slaagpercentage niet alleen laag ligt voor vrouwelijke studenten’, zei de ambtenaar aan nieuwsagentschap Kyodo.

Japan lag al vaker onder vuur voor discriminatie tegenover vrouwen. In 2018 waren er volgens databedrijf Statista maar liefst 255.000 mannelijke artsen, tegenover slechts 71.000 vrouwelijke.

In 2019 ontstond er controverse, doordat de toenmalige minister van Gezondheid en Arbeid beweerde dat het ‘beroepsmatig noodzakelijk is dat vrouwen hoge hakken dragen op het werk’.