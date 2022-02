Gas- en olieprijzen blijven oplopen

De beurzen herstelden na een aanvankelijke dieprode opening snel. Dat de situatie in Oekraïne voorlopig niet verder escaleert, lijkt beleggers wat gerust te stellen. De Bel20 zakte slechts met 0,25 procent.

Op de energiemarkten gingen de prijzen wel nog verder omhoog. Vooral de olieprijs bleef doorstomen richting de 100 dollar-grens. Dinsdag steeg de prijs met 1,4 procent tot 96,7 dollar. Het is sinds 2014 geleden dat olie meer kostte dan 100 dollar per vat. Rusland is na Saudi-Arabië de grootste exporteur van olie in de wereld. Als de productie van Rusland door boycot of militaire acties nog meer onder druk komt, zou dat de krappe aanbodsituatie die al op de oliemarkten heerst, nog meer verergeren.

Ook de gasprijs steeg verder in Europa. Het Nederlandse TTF-contract - het belangrijkste voor de Europese markt - steeg met 9,2 procent tot 79,3 euro per MWh. Dat is wel verre van een recordprijs, want in december van vorig jaar werd nog 167 euro betaald voor eenzelfde hoeveelheid gas. Doordat Duitsland beslistte dat de Nordstream 2 leiding niet in gebruik genomen wordt, betekent dit dat de gastoevoer van Europa’s belangrijkste gasleverancier Rusland, op een laag pitje blijft lopen.

Verder is Rusland de grootste en Oekraïne de vijfde grootste graanexporteur in de wereld. De spanningen zorgen dat ook die prijzen de voorbije dagen eveneens verder opliepen.