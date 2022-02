Kan een mini-carnaval de Aalstenaars troosten?

Aalst Carnaval kon in 2020 op de valreep doorgaan. Het was het laatste grote feest voor het land op slot ging. In 2021 viel er helemaal niets te vieren, en ook dit jaar werd het feest afgeblazen. Of toch niet? Met de coronabarometer in oranje kan er al wat meer. Hoe ziet Aalst Carnaval er dit jaar uit? En wat was Aalst zonder carnaval?