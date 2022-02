Verdachten in Propere Handen halen slag thuis: drie rechters worden vervangen

De advocaten van tien verdachten halen een juridische slag thuis: drie rechters die zich over de observaties tijdens operatie Propere Handen moesten buigen, worden vervangen. Grote consequenties heeft dat voor het dossier en verdachten Mogi Bayat, Bart Vertenten en co. hoegenaamd niet.

Het waren makelaar Mogi Bayat, scheidsrechter Bart Vertenten en boekhouder Nedzak Tanovic die in eerste instantie een wrakingsverzoek hadden neergelegd. Later groeide dat aantal aan tot tien verdachten uit het dossier. Wat hen betrof, waren de drie raadsheren van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) niet geschikt om te oordelen of de speurders wel wettelijk volgens het boekje hadden gehandeld qua gebruikte observatietechnieken.

Om de rechten van de verdediging te garanderen, worden zulke ‘bijzondere opsporingsmethoden’ immers getoetst bij een onafhankelijke rechtbank. Alleen, wierpen de advocaten van Bayat en co. op, had datzelfde trio eerder al geoordeeld over diezelfde observaties in het afgesplitste verhaal van spijtoptant Dejan Veljkovic. De beoordeling door de drie rechters was eerder al gemaakt en stond dus al vast.

Iedereen blijft verdacht

En dus trokken tien van de 56 verdachten naar het Hof van Cassatie om hun wrakingsverzoek te motiveren, want de drie rechters hadden beslist om niet spontaan op te stappen. Daar worden ze nu dan toch toe verplicht, oordeelt het hoogste rechtscollege van ons land dinsdagmiddag.

De advocaten, aangevuurd door Hans Rieder en Tom Bauwens, halen een juridische slag binnen. Grote gevolgen voor het onderzoek zelf zijn er niet. Iedereen blijft verdacht, het strafonderzoek is afgesloten, alle 56 riskeren ze nog steeds om vervolgd te worden. Wel wisselt de samenstelling van de KI. Anders gezegd: er komen drie nieuwe rechters die zich moeten buigen over de gedane observaties. In een volgende fase worden de betrokkenen zelf al dan niet naar de strafrechter doorverwezen voor een rist aan misdrijven.