Gemiddelde woningprijs klimt in twee Nederlandse gemeenten boven een miljoen euro

Ook bij onze noorderburen zijn de woningprijzen in volle coronacrisis stevig geklommen. In de twee duurste gemeenten van het land, Blaricum en Bloemendaal, stijgt de gemiddelde prijs tot meer dan 1 miljoen euro. Maar ook elders in het land is de gemiddelde prijs in een jaar tijd met 50.000 euro gestegen

Dat blijkt uit cijfers die het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek maandag heeft vrijgegeven. In Blaricum (25 kilometer ten oosten van de hoofdstad Amsterdam) betaal je nu 1,067 miljoen euro voor een gemiddelde woning. In Bloemendaal (15 kilometer ten westen van Amsterdam) is dat 1,008 miljoen euro. Een jaar daarvoor schommelde het gemiddelde in beide gemeenten nog rond de 850.000 euro. Het is voor het eerst dat de gemiddelde woningprijs in een Nederlandse gemeente tot boven 1 miljoen euro oploopt.

Bloemendaal en Blaricum staan bekend als gemeenten met hoofdzakelijk luxewoningen voor gegoede Nederlanders die dicht bij de hoofdstad willen wonen, maar meer ruimte willen. De huizenprijzen zijn sowieso het hoogst in de provincie Noord-Holland.

Maar ook elders in het land is er een forse stijging. De gemiddelde prijs is opgelopen van 335.000 euro naar een record van 387.000 euro. In maar 2 van de 352 gemeenten was er een daling. In een op de vijf gemeenten ging de prijs zelfs met meer dan 20 procent omhoog.

België

De Nederlandse huizenprijzen liggen al jarenlang duidelijk boven de Belgische. Volgens de meest recente cijfers van Statbel kostte een halfopen of gesloten bebouwing in het derde kwartaal van vorig jaar in België gemiddeld 245.000 euro. Voor een volledig vrijstaande woning lag de gemiddelde prijs in die periode op 350.000 euro, voor een appartement is dat 223.000 euro.

De duurste gemeente in ons land is Elsene, met een gemiddelde woningprijs van 850.000 euro, voor Knokke-Heist, waar een optrekje gemiddeld 727.500 euro kost. De federatie van notarissen kwam voor heel 2021 tot een gemiddelde prijsstijging van 7,6 procent voor woningen in Vlaanderen.