Britney Spears sluit recorddeal voor onthullende memoires

Britney Spears wil haar levensverhaal delen met de wereld. Ze sloot een gigantische boekendeal van ruim 13 miljoen euro.

Britney Spears (40) heeft een recorddeal van 15 miljoen dollar (zo’n 13 miljoen euro) binnengehaald voor haar memoires bij uitgeverij Simon & Schuster. Het boek zou ‘allesomvattend’ zijn en het turbulente leven van de superster beschrijven.

De deal kwam er na een grote biedingsoorlog tussen verschillende uitgevers en is een van de grootste transacties ooit voor memoires, meldt de Britse krant The Guardian. Alleen de familie Obama versierde ooit een grotere deal – in 2017 kreeg ze 65 miljoen dollar voor het schrijven van verschillende boeken voor Penguin Random House.

Gedwongen anticonceptie

In het geplande boek wil Spears haar levensverhaal uit de doeken doen, nadat ze afgelopen zomer het voogdijschap van haar vader had aangevochten en de controle over haar leven terug had gekregen.

Britney Spears had dertien jaar lang geen beslissingsrecht over haar leven. Haar vader Jamie Spears had destijds het bewindvoerderschap aangevraagd na een mentale inzinking van de popster. Haar werkschema, uitgaven en medicatiegebruik werden jarenlang gecontroleerd door onder meer haar vader. Ook haar fortuin vloeide grotendeels naar hem en twee andere bewindvoerders. Spears beweerde daarnaast dat haar vader haar ervan weerhield om met haar vriend te trouwen en kinderen te krijgen, en haar dwong om anticonceptie in te nemen.

Britney Spears en haar verloofde Sam Asghari. Foto: epa-efe

Aan dit bewindvoerderschap kwam in september een einde, toen de rechter na een intensieve juridische strijd Jamie Spears schorste van zijn beslissingsrecht. In november kwam er officieel een einde aan het voogdijschap, nadat de curatele in zijn geheel werd opgeheven. Britney heeft zich nadien ook uitgesproken over haar familie, en zei dat ze allemaal in de gevangenis zouden moeten zitten voor de manier waarop ze haar hebben behandeld.

Spears lag recent nog met haar zus Jamie Lynn in de clinch, toen die enkele uitspraken deed bij het promoten van haar eigen memoires Things I should have said. Zo vertelde ze dat Britney haar ooit had opgesloten terwijl ze een mes bijhad en dat Britney zich jarenlang paranoïde gedroeg. De advocaat van Britney stuurde daarop een brief met een bevel tot staking en beëindiging. ‘Hoewel Britney uw boek niet heeft gelezen en dit ook niet van plan is, was zij en miljoenen van haar fans geschokt toen zij zagen hoe u haar hebt uitgebuit voor geldelijk gewin. Ze zal dit niet tolereren, en dat zou ook niet moeten’, stond in de brief.

Wanneer de memoires van Britney Spears uitkomen, is nog niet duidelijk. Zelf heeft ze geen officiële aankondiging gedaan.