Bondsparket eist zes wedstrijden effectieve schorsing voor Vanzeir

Het bondsparket van de Belgische voetbalbond eist acht speeldagen, waarvan twee met uitstel, voor Union-aanvaller Dante Vanzeir. De Rode Duivel werd zaterdag uitgesloten in de wedstrijd Charleroi-Union omdat hij een vuistslag had uitgedeeld aan Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor. De beslissing valt later vandaag.

‘Dat Vanzeir aan het truitje werd getrokken, geldt voor ons niet als een verzachtende omstandigheid. Dat gebeurt voortdurend’, zei bondsprocureur Gilles Blondeau. ‘Ook dat hij excuses is gaan aanbieden, kan niet als verzachtende omstandigheid worden aanzien. Anders zou iedereen – gemeend of niet – excuses kunnen aanbieden. De enige verzachtende omstandigheid is voor ons dat hij een blanco strafregister heeft. Daarom vorderen we de maximumstraf van acht speeldagen, waarvan twee met uitstel.’

Als de disciplinaire raad van de voetbalbond de vordering van het bondsparket volgt, mist Vanzeir de overblijvende zes matchen van de reguliere competitie maar is hij terug voor de play-offs.

‘Ik heb nooit de wil gehad mijn tegenstander in het gezicht te raken’, reageerde Vanzeir op de zitting van de disciplinaire raad. ‘Mijn bedoeling was om me los te rukken van de verdediger. Ik was gechoqueerd toen ik de impact van de situatie zag. Daarom ben ik mij onmiddellijk gaan verontschuldigen.’