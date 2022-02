Sanctiepakket tegen Rusland krijgt vorm: Nord Stream 2 opgeschort

Het certificaat dat nodig is om Russisch gas via de nieuwe pijplijn Nord Stream 2 Duitsland te laten binnenstromen, komt er niet. Het is een eerste ‘gelekte’ sanctie uit een pakket waarvan het Westen belooft dat het ‘fel’ zal worden.

‘Certificering kan niet plaatsvinden.’ Met die droge woorden roept de Duitse bondskanselier Olaf Scholz het omstreden Nord Stream 2-project een halt toe. Gezien de Russische inval in het oosten van Oekraïne vond hij dat ‘de situatie rond Nord Stream 2 opnieuw beoordeeld moet worden.’ Eerder hintte onder meer Amerikaans president Joe Biden op een opschorting wanneer het tot een inval zou komen. De Duitsers zelf waren lang in dubio over de gaspijplijn. De Duitsers zelf waren lang in dubio over de gaspijplijn. Door Duitse industriële belangen bleef het omstreden project lang buiten schot. Maar ook politieke banden wisten het project lang te sparen. Voormalig Duits bondskanselier Gerhard Schröder – en tevens partijgenoot van Scholz – is voorzitter van Nord Stream 2. Daarnaast zetelt Schröder in de raden van bestuur van de Russische oliegigant Rosneft en de gasgigant Gazprom.

Het is de eerste significante sanctie die Rusland gericht en hard moet treffen, nadat het gisteravond twee Oekraïense regio’s als onafhankelijk erkende en er ‘vredestroepen’ naar stuurde. Zo goed als alle westerse landen willen daarom ongeziene sancties tegen Rusland treffen. De Britse premier Boris Johnson beloofde nog dat zijn sanctiepakket ‘honderden mensen rechtstreeks zou treffen, ook diegenen die in Rusland wonen’.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen om 16 uur over een sanctiepakket tegen de Russen. In de voormiddag troffen de ambassadeurs van alle lidstaten al de voorbereidingen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) vond dat er ‘gericht en snel’ sancties moeten komen. Ze moeten Rusland pijn doen, vindt De Croo.

Lavrov reageert koel

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is niet onder de indruk. ‘Het Westen zou sowieso sancties opleggen’, laat hij weten. ‘Dat staat los van het feit dat we de regio’s erkenden. Onze Europese, Amerikaanse en Britse collega’s zullen ons straffen tot ze niet meer kunnen’, aldus Lavrov.

‘Er lopen allang sancties tegen ons. We zijn het gewoon. We weten dat er zomaar sancties kunnen komen: met of zonder reden.’

