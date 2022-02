Vandaag is 22022022, een palindroom-dag: hoe vaak komt dat voor?

22.02.2022 (of 22 februari 2022, vandaag dus) is een hoogdag voor cijferfetisjisten, want die datum kan je ook achterstevoren lezen. Maar dat is nu ook weer niet zo uitzonderlijk.

Het is de dag van de tweeën, want het is de 22ste dag van de tweede maand van het 22ste jaar van deze eeuw. In het Engels bekt dat nog iets beter, want ‘twosday’ valt dan ook nog eens op een tuesday, een dinsdag.

Maar is het zo uitzonderlijk dat je de datum ook achterstevoren kan lezen? Niet echt, leert een snelle blik op de kalender.

Deze eeuw komt het fenomeen elk decennium drie keer voor, in de jaren die eindigen op 0, 1 en 2. Vorig jaar konden we op 12.02.2021 ook de datum achterstevoren lezen. De volgende keer is over acht jaar, op 03.02.2030. Deze eeuw zijn er in totaal 29 palindroom-dagen.

Nullen weglaten

Maar data kan je op verschillende manieren schrijven, en dus zijn er nog veel meer palindromen mogelijk. Je kan bijvoorbeeld de nullen weglaten, en de jaren die de eeuw aanduiden. Of, zoals de Amerikanen, dag en maand omwisselen.

Schrijven we de dag van vandaag als 22.2.22, dan hebben we volgende maand op 22.3.22 al opnieuw een datum die we achterstevoren kunnen lezen. En zo gebeurt dat nog zeven keer dit jaar. Zo zijn er deze eeuw nog honderden ‘speciale’ palindroom-dagen.