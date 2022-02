Waarom zijn Donetsk en Loehansk Poetin zo veel waard?

De Russische president Vladimir Poetin heeft de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk erkend, de regio’s in het oosten van Oekraïne. Hij stuurde ook wat hij zelf vredestroepen noemt naar de regio. Wat betekent de inval? En zijn die gebieden Poetin zo veel waard dat hij er een zwaar conflict met het westen voor over heeft?



Collega Corry Hancké probeert in het hoofd van Poetin te kruipen.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Corry Hancké| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Bart Dobbelaere| Eindredactie Alexander Lippeveld | Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.