Met de erkenning van de onafhankelijkheid van de ‘volksrepublieken’ Loehansk en Donetsk lijkt Poetin definitief een kruis te maken over alle diplomatieke inspanningen die een gewapend ingrijpen moesten vermijden. Maar wat stellen die twee gebieden eigenlijk voor?

Beide gebieden bevinden zich in het oosten van het land, en maken deel uit van de Donbas-regio. Die bestaat uit twee Oekraïense provincies: Loehansk en Donetsk. Van die beide provincies is zowat de helft onder controle van Russische separatisten. Die zuidelijke gebieden vormen wat Poetin nu dus erkent als ‘volksrepublieken’, waar Russische ‘vredestroepen’ de orde moeten handhaven.

In de volksrepubliek Donetsk wonen zo’n 2,3 miljoen mensen, de volksrepubliek Loehansk is met zo’n 1,5 miljoen inwoners wat dunner bevolkt. Beide gebieden zijn ongeveer even groot en hebben samen een oppervlakte van 17.000 km². Dat is ruim de helft van België. De gelijknamige provinciehoofdsteden Donetsk en Loehansk liggen allebei in het gebied van de volksrepublieken.

Sinds enkele dagen worden inwoners van de regio geëvacueerd. Volgens de Russischgezinde leider van de volksrepubliek Donetsk moeten zo’n 700.000 mensen richting Rusland gebracht worden, zowat een derde van alle inwoners dus. Westerse diplomaten zien er echter een ‘false flag’-operatie in: een massale uittocht van vluchtelingen zou vooral een Russische ‘vredesoperatie’ moeten vergoelijken.

De pro-Russische beweging in de regio’s is sinds 2014 prominent op de voorgrond gekomen. In dit oostelijke gebied had de toenmalige pro-Russische president Viktor Janoekovitsj een sterke aanhang. Toen zijn regering in februari 2014 werd omvergeworpen tijdens de Maidan-revolutie, kreeg die gebeurtenis er weinig steun.

Nadat Rusland kort nadien de Krim had geannexeerd, begon Rusland ook actief steun te verlenen aan rebellen in het zuiden van Donbas. Die claimden de overwinning en installeerden er een eigen regering. De Russische roebel werd er ook de officiële munteenheid.

Ondanks het sluiten van het Minsk-akkoord in september 2014 bleven de gevechten gewoon doorgaan. Volgens cijfers van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zijn daarbij sindsdien al 14.000 burgerslachtoffers gevallen.