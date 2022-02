Met de stationering van Russische troepen in de separatistengebieden in het oosten van Oekraïne, heeft Rusland de facto een invasie in zijn buurland gedaan. Komt er een grote oorlog?

Afgelopen nacht zouden de eerste Russische tanks de grens met Oekraïne zijn overgestoken om zich te stationeren in Donetsk en Loehansk, de twee gebieden die in 2014 door pro-Russische separatisten zijn overgenomen. Volgens berichten op Twitter zouden de Russische soldaten al aan de contactlijn staan, dat is de grens tussen Oekraïens gebied dat gewoon tot Oekraïne behoort en het gebied dat de separatisten sinds 2014 bezetten.

De Russische president Vladimir Poetin heeft gisteren die twee regio’s als onafhankelijke staten erkend en heeft daarna zijn minister van Defensie de opdracht gegeven om ‘vredestroepen’ te sturen.

Die operatie is maanden geleden voorbereid, zei de minister van Binnenlandse Zaken gisteren tijdens de bijeenkomst van de Russische veiligheidsraad met zoveel woorden. De laatste maanden zijn meer dan 700.000 Russische paspoorten uitgereikt aan inwoners van die gebieden, waar pakweg 4 miljoen mensen wonen. De Russische troepen stonden klaar, wachtend op een bevel om via Loehansk naar Donetsk door te trekken.

Aan het lijntje

Maar zal er nu ook echt zwaar gevochten worden in Oekraïne? Poetin zei gisteren in zijn speech dat hij geen oorlog wil. Als er bloedvergieten komt, is dat de schuld van het Westen dat zich niet bij deze situatie neerlegt, suggereerde hij. Hij liet verstaan dat de Russische aspiraties op dit moment niet verder reiken dan de buitengrenzen van Donetsk en Loehansk. Maar het probleem met Poetin is dat niemand nog geloof hecht aan zijn woorden. Maandenlang heeft hij de internationale leiders, die het tempo van hun pendeldiplomatie koortsachtig opdreven, aan het lijntje gehouden. De ene dag leek hij in te stemmen met hun voorstellen, de volgende dag was hij weer ontevreden. Weinigen kunnen voorspellen wat zijn volgende stap zal zijn.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski veroordeelde afgelopen nacht de invasie, maar hij nam het woord ‘oorlog’ niet in de mond en sprak ook niet over een mobilisatie. Voorlopig is het afwachten wat Oekraïne gaat doen, maar je kan met grote zekerheid voorspellen dat veel Oekraïners die sinds 2014 een hartsgrondige hekel aan het Kremlin hebben, deze invasie niet zullen aanvaarden. Zelenski zal moeten koorddansen tussen de woede van zijn kiezers en de pogingen om een escalatie van het conflict te vermijden.

Wat bezielt Poetin?

Alle westerse waarnemers hebben met verbijstering naar de speech van Poetin geluisterd, waarin hij gisteravond op televisie aan de bevolking meedeelde waarom hij de twee gebieden in Oost-Oekraïne ging erkennen. Terwijl de Russische media en de president de laatste weken geregeld zeiden dat de Oekraïners een genocide aanrichtten in Donetsk en Loehansk en er beelden verschenen van moeders en kinderen die uit de ‘bedreigde’ regio’s werden geëvacueerd, legde Poetin in zijn toespraak veel meer de nadruk op de historische band tussen Oekraïne en Rusland. Hij vond dat het buurland eigenlijk geen eigen geschiedenis had.

Hij greep alweer terug naar het einde van de Sovjet-Unie, toen een aantal Sovjetstaten zich afscheidden en onafhankelijke landen werden. Analisten zeggen het tegenwoordig vaak: Poetin werkt aan zijn erfenis. Hij wil de ‘historische fout van het einde van het Sovjettijdperk’ herstellen en Rusland als natie weer in al zijn grootheid herstellen.

Kremlin-watchers vrezen dat hij zich omringd heeft met jaknikkers die zijn megalomane plannen niet tegenspreken of met hardliners die hem steeds meer richting radicaliteit duwen. Zijn inner circle wordt bevolkt met mannen die hun sporen in het leger of in de inlichtingendiensten hebben verdiend. Zij herdefiniëren de wereld in vijanden die Rusland bedreigen. Het is hun bestaansgrond. In die hypothese zou er niemand zijn die de president vertelt dat zijn oude dromen vandaag alleen ten koste van zware kleerscheuren te realiseren zijn. Zijn speech gaf in ieder geval aan dat de president van het grootste land ter wereld op een andere planeet leeft.

Geen Navo

Hoe moet het nu verder? Oekraïne is geen lid van de Navo, wat betekent dat het bondgenootschap – als organisatie – geen militaire steun kan geven. Artikel 5 (als een van ons wordt bedreigd, zijn we allemaal bedreigd) geldt hier niet. Als de regering in Kiev zou beslissen om Donetsk en Loehansk gewapenderhand te heroveren, zal de Navo niet bijspringen.

Internationaal wordt nu koortsachtig gepraat over de vraag of en wanneer de sancties tegen Rusland moeten ingaan. Is de inval in Donetsk en Loehansk voldoende om de hele batterij maatregelen open te trekken of wachten de VS en de EU tot de Russische troepen zich nog verder wagen? Als beslist wordt nu alle sancties in te voeren, dan heeft Moskou alle regels van het Volkenrecht aan zijn laars gelapt en zijn land met 4 miljoen inwoners en 17.000 vierkante kilometers straffeloos kunnen vergroten.