België weigerde Oekraïne militair materieel om geen olie op het vuur te gooien

Oekraïne ving enkele weken geleden bot toen het ons land militair materieel vroeg. Maar wat niet is, kan nog komen, klinkt het binnen de regering.

Ons land kreeg enkele weken geleden de vraag van Oekraïne om militair materieel te leveren. Volgens de VRT ging het onder meer over 5.000 helmen, kogelwerende vesten en wapens of munitie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, ging ons land niet in op die vraag.

Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) gebeurde dat in consensus. ‘We willen zoveel mogelijk samen met de andere Europese landen en in Navo-verband opereren’, verklaarde hij die oorspronkelijke weigering in het Radio 1-programma De ochtend. Hij wees er ook op dat de prioriteit van ons land nog altijd de verdediging van het Navo-grondgebied is. Als derde reden gaf hij aan dat er rekening gehouden moet worden met ‘het tijdstip van de vraag en de inspanningen die op dat moment werden geleverd om het conflict niet te laten escaleren’. Andere regeringsbronnen geven aan dat dit de voornaamste reden voor de weigering was. Toen de regeringskern op 31 januari de vraag besprak, was de hoop nog altijd aanwezig dat het conflict met diplomatiek overleg ontmijnd zou kunnen worden.

Op die kern zou ook afgesproken zijn dat de levering van helmen en kogelwerende vesten een optie zou kunnen zijn, maar wapens niet. Sommige bronnen zeggen dat voornamelijk de groenen, Open VLD en de PS toen nog niet te vinden waren voor de levering van militair materiaal. Naar verluidt was er vrij snel consensus om voorlopig niets te doen. ‘Dit was geen principiële discussie’, zei premier De Croo nog in De ochtend.

Supersonisch sanctiepakket

Maar dat kan het wel worden. Er werd toen beslist ‘nog’ niets te leveren, luidt het bij Defensie. Nu de situatie in Oekraïne is geëscaleerd, wordt verwacht dat de vraag snel terugkeert. Daarbij zal ook gekeken worden naar de bijdrage die ons land kan doen in Europees en/of Navo-verband. Het leveren van wapens in een conflictgebied ligt sowieso erg gevoelig voor de groene partijen.

Groen heeft hier momenteel nog geen standpunt over ingenomen. Het vraagt wel dat de Europese Unie onmiddellijk een fors sanctiepakket lanceert, samen met een nieuw diplomatiek initiatief. ‘Europa moet de Russische agressie beantwoorden’, zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. ‘Militaire afschrikking hoort daarbij, net zoals de lancering van een supersonisch sanctiepakket dat voor het eerst ook de dichte entourage rond Poetin moet viseren en dat de nieuwe pijpleiding Nord Stream II opschort.’ België moet daarnaast klaarstaan om humanitaire hulp te verlenen en vluchtelingen op te vangen, stelt Groen.

‘Of er wapens geleverd kunnen worden, zal beoordeeld worden in functie van de evolutie van de situatie, met een gecoördineerde aanpak met de Europese collega’s’, luidt het bij Ecolo. ‘Solidariteit met Oekraïne is belangrijk.’