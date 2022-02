Weerbericht | Bewolkt met regen en wind

We krijgen dinsdag te maken met toenemende bewolking, gevolgd door regen en wind. Dat meldt het KMI. Woensdag wordt het tijdelijk rustiger en vrij zonnig.

Vandaag neemt de bewolking tijdens de ochtend toe vanuit het westen. Er valt soms wat lichte regen of motregen, maar na de middag gaat het harder regenen. De wind is eerst matig uit het zuidwesten, maar later soms vrij krachtig uit het westen met rukwinden tot 60 km/u. Aan zee wordt de wind krachtig en ruimt naar het noordwesten met rukwinden tot 75 km/u. De maxima schommelen tussen 5 en 11 graden.

Volgende nacht wordt het vrijwel helder en droog. De minima liggen tussen -2 en +2 graden. Er kan daarbij hier en daar een rijm- of ijsplek ontstaan. De wind is eerst nog matig tot vrij krachtig, maar zwakt tegen de ochtend af.

Morgen zorgt een wig van hogedruk tijdelijk voor rustiger en droger weer. Eerst is het overal zonnig, maar in de loop van de dag wisselen de zonnige momenten af met wolkenvelden, vooral in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. De wind waait eerst zwak en later matig uit zuidwestelijke richtingen.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt. Een regenzone bereikt rond de middag of vroege namiddag de kust en trekt dan landinwaarts. Eerst staat er een meestal matige zuidwestenwind, maar tijdelijk neemt de wind toe. Na de doortocht van de regenzone verschijnen er opklaringen. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden.

Vrijdag wordt het wisselvallig met enkele buien, vooral in de oostelijke landshelft. Tussen de buien door is er ruimte voor opklaringen. Eventueel kunnen de buien gepaard gaan met wat korrelhagel en in de Ardennen kan smeltende sneeuw vallen. De maxima schommelen tussen 3 en 9 graden bij een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind.