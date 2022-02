Westen veroordeelt Rusland en roept VN-raad samen

Westerse leiders hekelen Poetins erkenning van de afgescheiden Oekraïne-regio’s Donetsk en Loehansk en bereiden sancties voor. Om 3 uur Belgische tijd ging een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad van start.

Op Twitter heeft Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès Poetins acties veroordeelt. Ze noemt de erkenning van Donetsk en Loehansk een schending het internationaal recht, de akkoorden in Minsk en de territoriale integriteit van Oekraïne. ‘We zullen nauw samenwerken met EU- en Navo-partners voor een krachtige, eensgezinde reactie.’

‘De erkenning van de twee separatistische gebieden in Oekraïne is een flagrante schending van het internationaal recht, de territoriale integriteit van Oekraïne en de akkoorden van Minsk’, aldus voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad Ursula von der Leyen en Charles Michel. ‘De Unie zal reageren met sancties tegen degenen die betrokken zijn bij deze illegale daad.’

Ook de Britse premier Boris Johnson heeft laten weten dat de erkenning een ingaat tegen de vredesakkoorden Minsk. Op een persconferentie sprak van een ‘flagrante schending van de soevereiniteit van het land’. Ook noemde hij het een ‘slecht voorteken’ voor de situatie in Oekraïne. Dinsdag zal het Verenigd Koninkrijk nieuwe sancties tegen Rusland aankondigen, zei minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss.

Johnson heeft maandagavond overigens gebeld met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Daarin waarschuwde Johnson dat een Russische invasie binnen enkele uren of dagen ‘een reële mogelijkheid’ is. Johnson beloofde Oekraïne meer defensieve steun te sturen, waar het land al om gevraagd had.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden heeft met Zelenski gebeld. Biden heeft Zelenski de Amerikaanse inzet beloofd om de territoriale integriteit van Oekraïne te respecteren, aldus het Witte Huis.

‘We veroordelen met klem het besluit van president Poetin om de zogenoemde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk als onafhankelijk te erkennen’, liet de Amerikaanse Buitenlandminister Antony Blinken in een verklaring weten. Blinken noemt de Russische manoeuvres een duidelijke aanval op de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne. ‘Dit besluit is een volledige afwijzing van de Russische verplichtingen in het kader van de akkoorden van Minsk en is rechtstreeks in strijd met de beweerde inzet van Rusland voor diplomatie’, besloot Blinken.

Topontmoeting

Maandagavond lokale tijd berichtte Amerikaanse media op basis van een anonieme bron dat de VS de erkenning niet opvatten als een invasie van Oekraïne. Een anonieme medewerker van de Biden-regering zei in gesprek met journalisten dat de VS een diplomatieke oplossing zouden blijven zoeken voor het conflict ‘tot het moment dat de tanks beginnen te rollen.’

Ook op basis van een anonieme bron berichtte CNN verder dat een topontmoeting tussen Biden en Poetin nu onwaarschijnlijk is. ‘We kunnen geen ontmoeting toezeggen die als voorbehoud heeft dat Rusland geen militaire acties onderneemt, als het er zo nadrukkelijk naar uitziet dat ze dat wel gaan doen’, aldus een anonieme regeringsmedewerker van Biden.

Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, spreekt van een schending van de eenheid van het grondgebied en van de soevereiniteit van Oekraïne. Het past niet bij de uitgangspunten van het handvest van de Verenigde Naties, klinkt het. Guterres roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen, burgers te beschermen en de situatie niet verder uit de hand te laten lopen.

Het Elysée meldt dan weer dat Poetin zich in een ‘soort ideologische drift’ bevindt en dat zijn toespraak maandag bol stond van ‘starre en paranoïde’ uitspraken. ‘Vladimir Poetin heeft een zeer duidelijke keuze gemaakt om zijn verbintenissen te doorbreken en heeft het woord dat hij Emmanuel Macron gegeven heeft niet gerespecteerd’, aldus het Franse voorzitterschap in een verklaring. Het Elysée kondigde verder aan dat de Europese Unie sancties zal opleggen aan zowel Russische entiteiten als aan personen.

Versterking oostflank Navo

Ook Litouwen, Letland, Estland en Polen hebben Poetins erkenning van Donetsk en Loehansk met klem veroordeeld. ‘Rusland heeft de Minsk-akkoorden in stukken gescheurd. Dat toont aan dat het doel van Moskou is om het conflict te verdiepen, niet om het op te lossen’, aldus de Estse president Alar Karis maandagavond in Tallinn. Letland liet weten dat het wil dat de oostflank van de Navo wordt versterkt, wegens de toenemende aanwezigheid van Russische troepen in buurland Wit-Rusland.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki wil dat met hoogdringendheid een EU-top wordt bijeengeroepen.

Oekraïne zelf verzocht om een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, door de ‘illegale daden van Rusland’. Dat kondigt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba maandagavond aan op Twitter. Die spoedzitting ging om 3 uur Belgische tijd van start.