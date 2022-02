Chelsea zet Lille makkelijk opzij, Juventus laat uitoverwinning liggen

Chelsea mag al hopen op de kwartfinales na een droge 2-0-zege tegen de Franse landskampioen Lille. Geen winnaar in het duel tussen Villarreal en Juventus. De Oude Dame gaf een vroege voorsprong in Spanje uit handen en moet de klus dus klaren voor eigen publiek.

Het duurde amper 32 seconden alvorens de netten trilden in het Estadio de la Cerámica in Spanje. Dusan Vlahovic was zijn belagers te snel af en knalde de bal met zijn mindere rechter onhoudbaar voorbij doelman Gerónimo Rulli. Voor de Servisch spits, die Juventus ruim 80 miljoen euro kostte afgelopen winter, was het zijn eerste doelpunt bij zijn debuut in de Champions League.

Maar zoals zo vaker dit seizoen kon Juve dat niveau niet aanhouden. Het had zelfs geluk toen Giovani Lo Celso een uitstekende kans liet liggen voor de thuisploeg. Na de pauze speelden de Italianen iets aanvallender, maar kregen ze het deksel op de neus. Adrien Rabiot liet Daniel Parejo helemaal alleen de zestien inlopen en die faalde niet: 1-1. Meteen de eindstand in Spanje en dus is, door de afschaffing van de regel van doelpunten op verplaatsing, alles te herdoen wanneer Villarreal op 16 maart op bezoek komt in het Juventus Stadium in Turijn.

Bij Chelsea liggen de kaarten dan een pak beter na een droge 2-0-zege tegen de Franse landskampioen Lille. Alleen Romelu Lukaku kan niet zo blij zijn. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank. 'Ik vond dat Romelu een vermoeide indruk maakte', zei trainer Thomas Tuchel vooraf. 'Hij leek afgepeigerd en je moet ermee rekening houden dat hij veel heeft gespeeld. De extra tijd in de WK-finale voor clubs, het vele reizen. En de match tegen Palace was niet zijn beste. Misschien is het makkelijker voor hem om van de bank te komen en zo de match te doen kantelen, indien nodig.'

Het vroege doelpunt van zijn vervanger Kai Havertz wekte niet bepaald inspirerend voor de titelverdediger. Alonso had nog een volley in huis maar hij mikte te centraal. Verder bleven kansen voor de thuisploeg uit. Lille zette ondertussen goed druk maar kwam er moeilijk door. Een fausse queue van Rüdiger caprioleerde niet ver over doel en deed Chelsea even schrikken. Voorts hoefde doelman Mendy maar een keer uit zijn doel te komen. Ex-Buffalo Jonathan David werkte hard, maar werd niet in stelling gebracht.

En Amadou Onana, de Belgische belofte-international die wél op het veld stond? Wel, hij is eigenlijk een defensieve middenvelder maar moest nu in steun van diepste man David spelen. Dat pakte verkeerd uit. Onana raakte voor de rust amper een bal goed.

Weer Alonso kreeg na de rust de gelegenheid om Chelsea in veilige haven te loodsen, maar Celik redde voor de lijn. Ondertussen verloor Tuchel twee pionnen met een blessure: Kovacic én Ziyech. Hun vervangers heetten niet Lukaku, wel Loftus-Cheeck en Saul Ñiguez. Zonder erg, want Chelsea scoorde weer. N’Golo Kanté rukte onhoudbaar op en bediende Pulisic: 2-0 met een fraaie afwerking. Meteen erna mocht Onana – iets beter in de tweede helft - naar de kant gehaald.