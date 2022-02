Coach neemt Romelu Lukaku in bescherming: ‘Spits zijn bij Chelsea is niet makkelijk’

Chelsea-coach Thomas Tuchel kreeg maandag op zijn persconferentie, een dag voor de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Lille, verschillende vragen over Romelu Lukaku. De spits kwam afgelopen zaterdag in de 0-1 competitiezege van de Blues bij Crystal Palace tot nauwelijks zeven balcontacten in 90 minuten, het laagste aantal ooit gemeten bij een Premier League-speler die de hele partij op het veld stond. ‘We moeten hem beschermen’, zei Tuchel maandag.

‘Wat kan ik zeggen?’, begon Tuchel zijn uitleg. ‘Ik weet het zelf ook niet. We moeten verder. De statistieken zijn er en geven een bepaald beeld. Hij zat niet in de wedstrijd. Soms is dat het geval. Dit is niet wat wij willen of wat Romelu zelf wil. We moeten hem beschermen, hij is onze speler. Het is niet het moment grapjes te maken of te lachen met de situatie.’

De blessures van wingbacks Ben Chilwell en Reece James, spelers die Lukaku meestal voor doel moeten bedienen, kunnen mogelijk een rol spelen. ‘De speelstijl van een team wijzigt altijd bij langdurige blessuregevallen’, aldus Tuchel. ‘Chilwell en James hadden een enorme impact op ons spel, zowel offensief als defensief. De wingbacks bekleden een cruciale positie. Maar toch moeten we als team blijven winnen. Dat is onze job en dat willen we doen. Wij moeten oplossingen vinden.’

‘Spits zijn bij een grote club als Chelsea is niet makkelijk’, ging de Duitser verder. Hij trok daarbij de vergelijking met Fernando Torres en Andriy Schevchenko, twee andere topspitsen die in het verleden faalden bij The Blues. ‘Chelsea wordt gezien als een defensief en fysiek team met een competitieve attitude. We vragen veel van onze aanvallers, ook in verdedigend opzicht. We willen fysiek sterke en hard werkende spelers. En daarnaast moeten ze ook technisch in orde zijn. Het is niet makkelijk.’

De 28-jarige Lukaku keerde afgelopen zomer terug naar Chelsea. Tot dusver kwam hij tot tien goals en twee assists in 28 optredens.