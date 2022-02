De opvallendste passages in Poetins toespraak: ‘Oekraïne heeft nooit een staatstraditie gekend’

Russisch president Vladimir Poetin sprak zijn land toe op televisie in een toespraak die bijna een uur duurde. Hij gaf zijn visie op het conflict in Oost-Oekraïne via een historische uiteenzetting die de grootsheid van Rusland onderstreepte. Enkele opvallende passages op een rijtje.

Over de erkenning van de onafhankelijkheid van Donetsk en Loehansk

Russisch president Vladimir Poetin heeft maandagavond na een staaltje Kremlintheater een decreet ondertekend waarin hij de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk erkent. Belangrijke delen van de gebieden in de Donbas-regio zijn in handen van pro-Russische rebellen en het komt er geregeld tot confrontaties met het Oekraïense staatsleger. Dit had Poetin daarover te zeggen:

‘Zij die de weg van geweld, bloedvergieten en wetteloosheid zijn ingeslagen, erkenden en erkennen geen enkele andere oplossing voor het Donbas-vraagstuk dan militair ingrijpen. Daarom acht ik het noodzakelijk dat er een besluit wordt genomen dat al veel eerder had genomen moeten worden, namelijk de onmiddellijke erkenning van de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk.’

Over de vermeende dreiging van de Navo

Rusland heeft in het conflict over Oost-Oekraïne altijd geëist dat de Navo moest garanderen dat Oekraïne nooit tot het bondgenootschap zou mogen toetreden. In zijn toespraak zei hij dat de Navo Oekraïne gebruikt om Rusland te intimideren en dat hij de bedreigingen niet kan laten passeren.

‘Als Oekraïne lid zou worden van de Navo, zou dat een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van Rusland.’

‘De Navo probeert ons er keer op keer van te overtuigen dat het een vredelievend en louter defensief bondgenootschap is. Opnieuw moeten we hen op hun woord geloven. Maar wij kennen de werkelijke waarde van dergelijke woorden.’

‘Ik zal u vertellen dat de strategische plannen van de VS de mogelijkheid bevatten van een zogenaamde preventieve aanval op vijandelijke raketsystemen. En wie is de belangrijkste vijand voor de V.S. en de Navo? Dat weten we ook. Het is Rusland.’

‘Ik wil duidelijk stellen dat in de huidige toestand, waarbij onze voorstellen voor een gelijkwaardige dialoog over fundamentele kwesties onbeantwoord zijn gebleven door de Verenigde Staten en de Navo, waarbij het niveau van de dreigingen tegenover ons land aanzienlijk toeneemt, Rusland het volste recht heeft vergeldingsmaatregelen te nemen om zijn eigen veiligheid te waarborgen. En dat is precies wat wij zullen doen.’

Over Oekraïne en de geschiedenis

Meer dan 20 minuten ging Poetin door over de geschiedenis van Rusland en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De geschiedenis van Oekraïne is die van Rusland, meent hij, maar volgens Poetin ontkent Oekraïne dat. De Russische president betreurt dat de het Russisch als taal verwaarloosd wordt in Oekraïne en dat de Russisch-orthodoxe kerk terrein verliest. Tegenover het huidige bestuur van Oekraïne klonk dreigende taal.

‘Oekraïne heeft nooit een eigen staatstraditie gekend.’

‘Het moderne Oekraïne is een creatie van Rusland, meer bepaald een van het bolsjewistische, communistische Rusland. Daarom zou je het ook nu nog met recht en rede ‘het Oekraïne van Vladimir Iljitsj Lenin I’ kunnen noemen. Hij is er de auteur en architect van.’

‘En nu hebben dankbare nazaten monumenten voor Lenin in Oekraïne gesloopt. Dit noemen ze ‘ontcommuniseren’. Willen jullie ‘ontcommuniseren’? Dat is prima voor ons. Maar stop dan niet halfweg. Wij zijn bereid te laten zien wat ‘ontcommuniseren’ voor Oekraïne echt betekent.’

‘Oekraïne koos ervoor om zo te handelen met Rusland dat het alle rechten en voordelen kreeg, maar geen verplichtingen droeg.’

‘Van begin af aan bouwden zij een staat op de ontkenning van alles wat ons verenigt. Zij probeerden het bewustzijn, het historisch geheugen van miljoenen mensen, van hele generaties die in Oekraïne leefden, te vervormen.’

Over sancties tegenover Rusland

Poetin weet dat hij sancties kan verwachten van Europa en de Verenigde Staten.

‘Alweer proberen ze ons te chanteren. Ze dreigen opnieuw met sancties, die zij overigens, denk ik, hoe dan ook zullen invoeren naarmate de soevereiniteit van Rusland toeneemt en de macht van onze strijdkrachten groeit.’

‘Ze hebben maar één doel: de ontwikkeling van Rusland tegenwerken.’