Marc Wilmots na drie maanden weg bij Raja Casablanca

Marc Wilmots is geen trainer meer van de Marokkaanse topclub Raja Casablanca. Het team bevestigt zondagavond dat de wegen met de coach scheiden.

De voormalige trainer van de Rode Duivels was er amper drie maanden, sinds 11 november 2021, aan de slag. Hij nam toen over van de ontslagen Lassaad Jarda Chebbi.

Voor Wilmots was Raja Casablanca de eerste werkgever in bijna twee jaar, na zijn ontslag eind 2019 als Iraans bondscoach. Voordien was hij ook bondscoach van Ivoorkust (2017) en België (2012-2016). Raja Casablanca was zijn derde club als coach, na Schalke 04 en STVV.

Teleurstellende Afrikaanse Supercup

De 52-jarige Wilmots kwam naar Casablanca met hoge verwachtingen maar kon die niet inlossen. Hij greep in december naast de Afrikaanse Supercup na verlies tegen het Egyptische Al Ahly, en ook in de competitie kon de ex-aanvaller geen overtuigende resultaten neerleggen. Zo eindigden de vier laatste wedstrijden op een gelijkspel en bedraagt de kloof met leider Wydad na zeventien speeldagen 8 punten.

In de Afrikaanse Champions League kon Wilmots het team wel naar twee overwinningen op rij voeren, onder meer vrijdag nog tegen het Algerijnse Sétif (0-1), maar dat overtuigde het bestuur niet.

Wilmots had bij Casablanca nog een contract tot 30 juni 2024.