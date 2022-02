Beurzen gaan in het rood, vooral die van Moskou

De oorlogsdreiging laat zich voelen op de financiële markten.

De Bel20 sloot maandag 1,9 procent lager af. Ook andere Europese beurzen sloten met gelijkaardige verliezen af. Wall Street bleef maandag gesloten. Lange tijd gingen beleggers ervan uit dat de kans dat het tot een oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou komen, beperkt was. Maar nu moeten markten daar toch rekening mee houden. Alleen is het bijzonder lastig om de precieze impact ervan in te schatten.

‘Het is voor een belegger zeer moeilijk om te anti­ciperen op een dergelijk conflict’, zegt Luc Aben, hoofdeconoom van Van Lanschot Kempen. ‘Het uiteindelijke effect op de economie en de markten hangt af van de schaal en de duur van een eventueel conflict. De ervaring leert bovendien dat zo’n effect weliswaar hevig kan zijn, maar vaak van korte duur is. Als de situatie niet dramatisch uit de hand loopt, pikken beleggers uiteindelijk de draad van de economische fundamenten weer op.’

Toch groeit ook de vrees dat de oorlog een impact kan hebben op de reële economie, als de oorlog de gasbevoorrading naar Europa nog meer verstoort en de gas- en olieprijzen verder de hoogte in jaagt. Dat kan op zijn beurt nog meer de inflatie aanwakkeren, waardoor de rente nog meer de hoogte in moet. De beurs die voorlopig het hardst onder de spanningen leidt, is die van Moskou zelf. Maandag ging de Moex-index 9,5 procent lager. Sinds begin dit jaar is de Russische beurs al 25 procent gezakt.