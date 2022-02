Olympisch kampioen Bart Swings feestelijk onthaald bij terugkeer in België

Bart Swings is opnieuw in het land. De kersverse olympische kampioen landde vanmiddag op Schiphol en kwam per bus met de andere Belgische schaatsers, waaronder de bronzen Hanne Desmet, naar Mechelen voor een huldiging.

Op de parking van het Ice Skatingcenter zag hij voor het eerst zijn vriendin Annelyn terug. Bij aankomst volgden ook vele knuffels voor vrienden en familie. ‘Ik heb heel lang moeten wachten vooraleer ik hen nog eens kon knuffelen’, gaf een stralende Swings, zaterdag goudenmedaillewinnaar op de massastart in het schaatsen, mee. ‘Het was een lange reis terug naar België, maar we zijn er geraakt. Ik wist niet wat me er te wachten zou staan, maar dit is fantastisch’, richtte Swings zich tot de horde fans die zich had verzameld om hem te verwelkomen.

‘Door de coronacrisis heb ik veel mensen lange tijd moeten missen. Het is een zware tijd geweest. De gouden medaille van zaterdag dringt nog altijd niet helemaal binnen. Ik had verwacht dat dat sneller zou komen, maar het blijft wennen. Ik ga de komende dagen alles rustig op me laten afkomen. Er staat ongetwijfeld nog vanalles te gebeuren. En daarna kijk ik verder naar het WK allround in Hamar (3-6 maart).’

Hanne Desmet en Bart Swings dragen hun medailles. Foto: BELGA

Ook Hanne Desmet, goed voor brons op de 1.000 meter shorttrack, was onder de indruk van de opkomst. ‘We zaten ver weg in China en dan weet je toch niet helemaal hoe het er in België aan toe gaat’, legde ze uit. ‘Ik heb op de terugreis vooral geslapen. Het waren al vermoeiende dagen. Nu ga ik een paar dagen ontstressen en dan vlieg ik er weer in. Er komt ook voor ons nog een WK aan (van 18 tot 20 maart in Montréal, red.).’