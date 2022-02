Luchtvaart smeekt om personeel voor knalzomer

Luchtvaartmaatschappijen zoeken honderden mensen, nu ze verwachten dat de toeristen weer massaal naar de zon zullen vliegen.

Luchtvaartmaatschappijen verwachten zich aan een knalzomer, en zoeken daarom heel wat personeel. Brussels Airlines kondigde zo aan dat het 288 nieuwe mensen zoekt. Het gaat daarbij om vliegend personeel en check-in medewerkers, maar ook over technici en digitale profielen. ‘Het ziet ernaar uit dat de vraag naar vliegtuigreizen deze zomer groot zal zijn’, zegt woordvoerster Maaike Andries. ‘Dit is het moment om te groeien.’

Nochtans werd twee jaar geleden, in volle coronacrisis, het mes in het personeelsbestand gezet. Een kwart van de jobs, zo’n duizendtal, werd geschrapt. ‘Dat was toen absoluut noodzakelijk’, zegt Andries. ‘We zijn er nog steeds van overtuigd dat dit de juiste keuze was. Het was toen een kwestie van overleven. Die ingreep heeft ertoe geleid dat we vandaag nog bestaan.’

Een deel van de mensen die toen zijn job verloor, kan nu terugkeren. Zo werden in 2020 de tijdelijke contracten van 165 mensen van het cabinepersoneel niet verlengd. Zij werden nu allemaal opgebeld, en 135 van hen keren nu terug. ‘Daar zijn ook mensen bij die intussen al een andere functie hadden gevonden.’

Daarnaast zoekt de luchtvaartmaatschappij ook nieuwe profielen voor functies die voorheen niet bestonden. Daarbij gaat het vooral over digitale profielen.

Ook andere luchtvaartmaatschappijen zoeken intussen naar personeel. Vorige week nog kondigde Tui Fly aan dat het 113 nieuwe bemanningsleden zoekt ‘om het drukke, ambitieuze zomerprogramma te kunnen uitvoeren’.