Novak Djokovic wint eerste match sinds Australian Open-debacle

Novak Djokovic heeft zich maandag probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Dubai (hard/2.794.840 dollar). De Servische nummer 1 van de wereld versloeg de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 58) met twee keer 6-3.

Voor Djokovic was het zijn eerste officiële wedstrijd van het jaar. In januari kon hij immers niet meedoen aan de Australian Open omdat zijn medische vrijstelling waarmee hij de vaccinatieplicht tegen het coronavirus wilde omzeilen, niet werd aanvaard.

In de Verenigde Arabische Emiraten kan de Serviër wel meespelen omdat het coronavaccin er niet verplicht is voor reizigers die het land binnen komen.

Djokovic won het toernooi van Dubai al vijf keer, voor het laatst in 2020. In de tweede ronde (achtste finales) speelt hij tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 26) of de Australiër Alex de Minaur (ATP 32).