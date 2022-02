Oproep | Had u al problemen met de crèche van uw kind?

De plaatsen in de kinderopvang zijn beperkt. Als ouder ben je al blij dat je een plek vindt. Het is daardoor niet altijd de crèche of onthaalouder die je het leukst vindt. Soms laat je je kind er met een bang hart achter, maar heb je geen alternatief. Had je zelf al problemen met de crèche van je kind? Wil je hier over getuigen? Mail dan naar binnenland@standaard.be. We nemen contact op alvorens de getuigenis te publiceren.