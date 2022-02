Voeren we (opnieuw) een blaftaks in?

‘Een blaftaks?’, vraagt u. Jawel, een hondenbelasting. In tegenstelling tot de buurlanden heeft België de hondenbelasting sinds kort afgeschaft. Maar, zo vindt economieredacteur Ruben Mooijman, er zijn vandaag gegronde redenen te bedenken om ze weer in te voeren. Collega en hondenfan Flore Clarisse is niet akkoord.





Nieuwe studies uit binnen- en buitenland wijzen op de enorme ecologische pootafdruk van de hond. Als we het menen met de switch naar een doorgedreven en liefst sociaal rechtvaardige milieufiscaliteit, past zo’n blaftaks daar dan niet in? Het is een interessante denkoefening en wij maken ze graag. Opgepast: bijtgevaar!

