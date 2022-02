Uitbaatster van crèche ’t Sloeberhuisje stopt met kinderopvang

De uitbaatster van ’t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke stopt met kinderopvang. In de crèche raakte een meisje van zes maanden oud levensgevaarlijk gewond, waarna ze later in het ziekenhuis overleed aan haar verwondingen.

Het meisje van zes maanden oud overleed vrijdag aan de verwondingen die ze opliep in het kinderdagverblijf. Het UZ Gent had donderdagmorgen het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder door de MUG naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke.

Het Oost-Vlaamse parket had donderdag een wetsdokter aangesteld en de onderzoeksrechter liet de crèche verzegelen. Er vond een uitgebreid onderzoek in de crèche plaats en drie verantwoordelijken werden opgepakt. Het ging om de uitbaatster D.V., haar vader R.V. en een medewerkster. Ze brachten een nacht in de cel door en verschenen vrijdag voor de onderzoeksrechter in Gent.

Vrijgelaten onder voorwaarden

De onderzoeksrechter heeft de vader van de uitbaatster aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. De vrouw is vrijgelaten onder voorwaarden, maar ze werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding.

‘Mijn cliënte was niet aanwezig op het moment van de feiten’, zegt advocaat Han Vervenne. ‘Haar vader en de medewerkster waren dat wel, maar ze heeft geen kennis over wat haar vader verklaard heeft in het onderzoek. Ze werkt volledig mee aan het strafrechtelijke onderzoek, maar voor haar is het al duidelijk dat ze stopt met haar kinderopvangactiviteiten.’

Uit de inspectieverslagen sinds 2015 van ’t Sloeberhuisje blijkt dat ouders de vader, die ook als begeleider werkt, beschuldigden van fysiek geweld tegenover de kinderen, maar de uitbaatster ontkende telkens dat er iets aan de hand was.

‘Mijn cliënte weet niet wat er met het kindje gebeurd is. Ze leeft mee met de ouders en heeft 1.001 vragen. We hebben uiteraard kennis genomen van de verslagen van de inspectie, maar daar komen zowel positieve als negatieve aspecten aan bod. Dat ze in verdenking gesteld is voor onopzettelijke doding houdt in dat een onzorgvuldigheid van haar aan de basis zou kunnen liggen voor het overlijden, maar dat moet het onderzoek uitmaken’, zegt de advocaat.

Vingerwijzen naar ouders

Uitbaatster D.V. kreeg sinds 2015 een tiental keer de inspectie over de vloer, maar ze ontkende telkens dat er problemen waren en wees met de vinger naar de ouders. Alleen in 2016 legde Kind en Gezin een tijdelijke schorsing op van de opvang, omdat de vrouw de gevraagde bewijzen van elektriciteit niet had bezorgd. De vergunning van de crèche is geschorst sinds donderdag, maar D.V. zal het kinderdagverblijf nu sluiten. Voor de ouders van de andere kinderen is er in tijdelijke opvang voorzien in afwachting van een definitieve oplossing.

De medewerkster van de crèche mocht van de onderzoeksrechter beschikken, omdat ze niets met de feiten te maken zou hebben. De speurders gaan ervan uit dat het kind overleed aan shakenbabysyndroom en dat de vader daarvoor verantwoordelijk is. Een autopsie op het slachtoffer moet meer duidelijkheid brengen.

Charlotte Demaitre, de advocaat van de vader, wil geen commentaar geven. De man verschijnt woensdag voor de raadkamer in Gent, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.