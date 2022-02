Hoe een laks beleid uit het verleden ons met een miljardenfactuur opzadelt

‘Het is één twaalf voor de stikstofproblematiek in Vlaanderen.’ Niet onze woorden maar die van minister Zuhal Demir. Hoe Vlaanderen zichzelf heeft opgezadeld met een ware aanslag op het milieu en onze gezondheid, vertelt journaliste Ine Renson. En waarom er geen eenvoudige, goedkope oplossingen bestaan, vertelt ze ook.





De Vlaamse regering hoopt deze week te landen met een nieuw stikstofbeleid. Want als we dit niet efficiënt en grondig aanpakken dreigt ook bij ons – zoals in Nederland – een totale stop voor alle nieuwe projecten.

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.