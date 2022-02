Batterijen van elektrische wagens blijven branden

Vorige week woensdag merkten enkele bemanningsleden van autoschip Felicity Age een rookpluim vanuit het ruim. Het schip was op weg van Europa naar het Amerikaanse Davesville en bevond zich ter hoogte van de Portugese eilandenarchipel Azoren. Het ruim was volgeladen met 4.000 wagens van het VW-concern, waaronder 1.100 Porsches en 189 luxueuze Bentleys. De 22 bemanningsleden beseften snel dat blussen onmogelijk was en verlieten het schip. Ze werden opgepikt door een tanker die nabij vaarde. De crew werd daarna door de Portugese marine met een helikopter naar de Azoren gevlogen.

Zes dagen nadat op het schip vuur is uitgebroken, woedt de brand nog altijd. Dat komt door de grote hoeveelheid elektrische auto’s aan boord – onder andere ID3’s, e-Trons en elektrische Porsches. Als een grote lithium-ion-batterij in brand vliegt, is het bijzonder moeilijk die te blussen. Normaal dompelt de brandweer een brandende elektrische wagen onder in een container met water. Dat is onmogelijk als de wagen zich op een schip in het midden van de oceaan bevindt, en in een ruim bumper aan bumper staat met andere elektrische wagens die branden.

Spontane ontbranding

Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. De kans is reëel dat het om een elektrische wagen gaat die spontaan in brand schoot. Anderhalve week geleden vloog een ID3 in de parkeergarage van het gebouw waar De Standaard huist, in brand.

‘De brand houdt aan door de batterijen die nog altijd branden’, bevestigde een woordvoerder van het Nederlandse Boskalis aan The Wall Street Journal. Boskalis-dochter Smit is belast met de bluswerken en het wegslepen van de Felicity Age. Boskalis was het bedrijf dat de Ever Given in het Suez-kanaal lostrok. De Boskalis-woordvoerder zei dat het nog te vroeg is om te bepalen hoe men de brandende wagens zal blussen en hoe men zal beletten dat het schip zinkt.

Productieachterstand

Voor de autosector is de brand alweer geen goed nieuws. Voor een concern als VW komt de ramp op een moment dat het al worstelt met tekorten aan onderdelen. Als er dan 4.000 wagens verloren gaan in een scheepsbrand, vergroot dat alleen maar de productieachterstand. Voor een merk als Porsche vertegenwoordigen de 1.100 wagens zo’n 0,3 procent van de jaarproductie (300.000 wagens per jaar).

Daarnaast doet het vragen rijzen over de veiligheid van de elektrische wagen. Als de oorzaak een spontane ontbranding zou zijn, valt niet uit te sluiten dat dergelijke branden zich op autoschepen nog voordoen. De schepen moeten daarvoor extra beveiligd worden. Ook voor grote containerschepen rijst de vraag of die makkelijk te blussen vallen als er een van de opeengestapelde containers op het bovendek (waar de sprinklers moeilijk aan kunnen), vuur vat en de brand naar andere containers overslaat.