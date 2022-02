Ronde van Vlaanderen geeft vrouwen evenveel prijzengeld als mannen

Een nieuwe stap voor het vrouwenwielrennen. Wie dit jaar de Ronde van Vlaanderen (3 april) bij de vrouwen wint, krijgt evenveel prijzengeld als de winnaar van de mannen. Dat heeft de organisatie maandagvoormiddag bekendgemaakt.

Sinds 2004 is er ook een Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Het vrouwenwielrennen is sindsdien enorm geprofessionaliseerd, maar het verschil in prijzengeld met de mannen bleef gigantisch. Kasper Asgreen kreeg vorig jaar 20.000 euro voor zijn overwinning in Vlaanderens mooiste, Annemiek van Vleuten moest het met een pak minder stellen: naar verluidt amper 1.365 euro.

In het verleden werd de ongelijke verdeling van het prijzengeld al verschillende keren aangeklaagd. In 2019 noemde Alberto Bettiol, winnaar bij de mannen, de ongelijke verdeling van het prijzengeld nog ‘een schande’. ‘Dat is gewoon oneerlijk. Zij (Martia Bastianelli, winnares bij de vrouwen in 2019, red.) heeft even hard afgezien als ik, misschien nog harder’, zei de Italiaan.