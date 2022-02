Drie doden na crash straaljager in Iran

In het noordwesten van Iran is maandag een straaljager van het Iraanse leger neergestort op een woonwijk in Tabriz. Daarbij zijn drie mensen om het leven gekomen. Het gaat om twee bemanningsleden en een inwoner van de getroffen wijk, meldt de Iraanse staatstelevisie.

Een verantwoordelijke van de Rode Halve Maan in Tabriz verklaarde dat het toestel, een Amerikaanse F-5, rond 9 uur plaatselijke tijd tegen een muur van een school terecht kwam. Die was gelukkig gesloten als gevolg van de coronapandemie. Er is een onderzoek geopend.

Foto: AFP

De Iraanse luchtmacht is hoofdzakelijk uitgerust met Russische Mig- en Sukhoi-jagers uit het Sovjettijdperk, enkele Chinese toestellen en Amerikaanse F4’s en F5’s van vóór de islamitische revolutie van 1979. De laatste jaren produceerde het land zelf Azarakhsh-gevechtsvliegtuigen, een versie van de F-5.