Verenigde Staten: ‘Rusland heeft dodenlijst voor Oekraïne’

De Verenigde Staten hebben de Verenigde Naties in een brief laten weten dat zij over geloofwaardige informatie beschikken dat Rusland lijsten heeft samengesteld van Oekraïners ‘die moeten worden gedood of naar kampen moeten worden gestuurd’ na de bezetting van het land. De Amerikaanse krant The Washington Post kon de brief inkijken.

In de brief beweren de VS dat Rusland na een invasie van Oekraïne plannen heeft die onder meer martelingen, ontvoeringen en ‘wijdverspreid menselijk lijden’ zullen omvatten, gericht op ‘tegenstanders van de Russische acties’. De brief legt niet uit op welke bronnen de VS deze verdenkingen precies baseren.

Bathsheba Crocker, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN en andere internationale organisaties in de Zwitserse stad Genève, schrijft in de brief dat het Russische leger zich bij zijn acties na de inval in Oekraïne vooral zal focussen op de in dat land in ballingschap levende dissidenten uit Rusland en Wit-Rusland, op journalisten en anti-corruptieactivisten en op ‘kwetsbare bevolkingsgroepen zoals religieuze en etnische minderheden en lgbti-personen’.

In de brief, die zondagavond naar het mensenrechtenkantoor van de VN, de OHCHR in Zwitserland, is verstuurd, schrijft Crocker: ‘Wij beschikken over geloofwaardige informatie waaruit blijkt dat het Russische leger lijsten opstelt van Oekraïeners die gedood moeten worden of naar kampen moeten worden gestuurd na een militaire bezetting.’

De Amerikaanse regering zou ook over informatie beschikken waaruit blijkt dat, in het geval van een invasie, Rusland daarna keiharde maatregelen zal treffen om eventueel vreedzaam protest en verzet van de burgerbevolking in Oekraïne te onderdrukken.