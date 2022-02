Dodentol na zware regenval rond Rio de Janeiro opgelopen tot 165

De dodentol na de overstromingen en aardverschuivingen in de stad Petropolis in Brazilië is opgelopen tot 165, onder wie 28 kinderen. Er zijn nog meer dan 120 mensen vermist.

Het Braziliaanse Petrópolis ligt er sinds vorige week dinsdag gehavend bij. De stad ten noorden van Rio de Janeiro lag die dag recht op het pad van een enorme zondvloed. Volgens de meteorologische omroep Climatempo viel in zes uur tijd meer regen dan voor de hele maand februari was verwacht. Gouverneur Cláudio Castro zei dat het om ‘de meeste regen sinds 1932’ ging. Daarmee probeerde hij te verklaren waarom er geen preventieve maatregelen waren genomen. De ramp kwam compleet onverwacht.

Hellingen gleden weg, auto’s werden meegesleurd door de watermassa’s en wegen raakten versperd. ‘Het is net als een oorlog … Auto’s hangen aan palen, auto’s liggen er omgekeerd bij, veel modder en water’, zei Castro vorige week over de situatie in de stad. Ook Braziliaans president Jair Bolsonaro, die over het rampgebied vloog, sprak van oorlogstaferelen.

Foto: AFP

Als mieren op zoek naar overlevenden

Bijna een week na de zondvloed ligt het dodental op 165, waaronder 28 kinderen. Er zijn nog steeds meer dan 120 mensen vermist. ‘Zware machines kunnen in deze omstandigheden niet ingezet worden’, vertelde reddingscoördinator Roberto Amaral aan persbureau AFP. ‘We moeten eigenlijk als mieren werken en beetje bij beetje gaan.’

Er zijn honderden brandweerlieden en politieagenten ingezet, maar de autoriteiten hebben de hoop om nog levenden vanonder het puin te halen intussen grotendeels opgegeven. Deze week zal de plaatselijke politie verder gaan met lichamen te identificeren en families van de overledenen in te lichten, aldus O Globo. Zo’n twintigtal lichamen konden nog niet geïdentificeerd worden volgens plaatselijke media.

Petrópolis, de zomerresidentie van het voormalige keizerlijke hof, is een toeristische bestemming die door de hoogte een groot aantal toeristen trekt.

Video’s die circuleren op sociale media geven aan hoe vernielzuchtig de natuurramp was.