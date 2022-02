Remco Evenepoel pakt eindzege in Ronde van de Algarve, Higuita wint slotetappe

Remco Evenepoel heeft zijn leiderstrui in de Ronde van de Algarve met succes verdedigd. Onze 22-jarige landgenoot won de slotetappe niet, maar zijn leiderstrui kwam nooit in gevaar. Het is de tweede keer dat Evenepoel de Ronde van de Algarve wint, nadat hij in 2020 ook al de sterkste was in Portugal.

Zondag kregen de renners in de Ronde van de Algarve een slotetappe van 173 kilometer voorgeschoteld. Met onderweg vijf beklimmingen beloofde het een beklijvende eindstrijd te worden: Remco Evenepoel moest ervoor zorgen zijn leiderstrui niet meer uit handen te geven nadat hij zaterdag een fenomenale tijdrit reed.

Bij het ingaan van de eerste beklimming - de Picota, een klim van derde categorie -, zagen we nog geen ontsnappingen, maar op een dikke 130 kilometer van de streep kozen 18 renners toch het ruime sop. Onder meer wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock en onze landgenoten Yves Lampaert - die als stoorzender diende in functie van Remco Evenepoel en een ijzersterke wedstrijd reed - en Dries De Bondt waren van de partij. Op 80 kilometer ging de Brit wel tegen de vlakte, maar gelukkig zonder ergs. De kopgroep bleef onverstoord doorrazen maar moest zich wel tevreden stellen met een voorsprong van 2 minuten en 15 seconden op het peloton.

40 kilometer voor de streep vond Dries De Bondt het welletjes geweest: de 30-jarige renner van Alpecin-Fenix koos het ruime sop en zette zijn zinnen op de ritwinst, al bleek dat ijdele hoop. De Bondt werd gepakt, demarreerde opnieuw en werd uiteindelijk toch opnieuw bijgebeend op zo’n 20 kilometer van de streep. Remco Evenepoel zat intussen mee voorin en moest dus niet vrezen zijn leiderstrui alsnog te moeten afstaan. Lampaert bleef intussen bergen werk verzetten.

Met een grote groep doken we de slotkilometers in, en het was de Colombiaan Higuita die zich in de slotkilometers het snelst toonde en zo de slotetappe achter zijn naam schrijft. Maar geen probleem voor Evenepoel, die als eindwinnaar uit de bus komt.