Antwerp lijdt in eigen huis na beklijvend duel dure en zure nederlaag tegen efficiënt KV Mechelen

Antwerp heeft in de eigen Bosuil dure punten laten liggen in de titelstrijd. The Great Old botste op een uiterst efficiënt KV Mechelen, dat via Cuypers en Storm al in de eerste helft op voorsprong kwam. Ondanks veel goede wil en inzet kwam de thuisploeg na rust niet verder dan de aansluitingstreffer van Frey in een dol slotoffensief: 1-2. Door deze nederlaag ziet Antwerp leider Union weer uitlopen tot tien punten, KV Mechelen springt voorlopig naar de vijfde plaats en doet weer helemaal mee in de strijd voor de play-offs.

Wanneer twee ploegen willen voetballen, krijg je een leuke pot voetbal mét goals te zien. Drie doelpogingen in de eerste drie minuten waren de voorbode van een aantrekkelijke eerste helft. De Laet trapte na dertig seconden over. Butez pareerde een plaatsbal van Mrabti en vervolgens een schot van Hairemans.

Na een snedig begin van beide teams had Antwerp – dat niet op Verstraete en Gerkens (allebei ziek) kon rekenen – het overwicht. Vanlerberghe hielp de Great Old een handje met knullig balverlies. De verdediger herstelde zijn foutje met een prima tackle op Frey. Niet veel later reageerde Vanlerberghe opnieuw secuur op een poging van Miyoshi.

De Japanner zat lekker in de wedstrijd. Na een combinatie met Balikwisha dropte hij het leer op het hoofd van Almeida. Coucke redde met een ultieme reflex. In minuut achttien stond Miyoshi nog eens zelf aan het kanon. De spelmaker kreeg alle tijd van de wereld om aan te leggen. Helaas voor de thuisploeg mikte hij de bal naast.

Twee goals in twee minuten

In plaats van 1-0 stond het even later 0-1. Haroun speelde te kort terug op Butez, die op zijn beurt niet attent genoeg reageerde. Dat deed Cuypers wel. De aanvaller liet net als woensdag in Genk de touwen trillen.

Nog voor ze op de thuisbanken goed en wel bekomen waren van deze opdoffer stond ook de 0-2 op het bord. Nainggolan liet Walsh ongehinderd de achterlijn halen. In het centrum werkte Storm de voorzet van de Mechelse rechtsback keurig af. De Malinwa-fans, die eindelijk weer de verplaatsing van hun ploeg mochten meemaken, waren door het dolle heen.

Antwerp moest even bekomen, maar ging met de rust in zicht op zoek naar de gelijkmaker. Het stamnummer 1 zorgde zelfs even voor een belegering voor doel. Frey en Bataille geraakten niet voorbij Coucke.

Vanlerberghe voorkomt de 1-2

Coucke verschalken lukte Frey bij het begin van de tweede helft wel. Alleen zat Vanlerberghe er uitstekend tussen om de plaatsbal van de Zwitser nog uit doel te koppen. De sterkhouder achterin verijdelde zo een snelle aansluitingstreffer.

Priske koos voor powerplay en bracht Samatta in de plaats van Miyoshi. De Tanzaniaan toonde zich meteen na zijn invalbeurt met een kopbal in de handen van Coucke. Een actie waar de invaller meer mee had moeten doen.

Mechelen speelde zijn omschakelmomenten niet goed uit, maar de ruimtes werden groter. Daarom bracht Vrancken de snelle Shved voor Hairemans, die een open boekje van alle supporters kreeg. Kippenvel voor Geoffke Deurne-Noord.

Dolle slotminuten

Het vuur in het Bosuilstadion leek uit te doven, tot Frey op een corner van Eggestein zijn negentiende van het seizoen tegen de touwen kopte. In de vijf minuten extra tijd spookte het nog. Samatta kwam met een kopbal die hij te veel naar beneden richtte het dichtst bij de gelijkmaker. Het bleef finaal bij 1-2, waardoor Malinwa zijn ambities voor de top 4 nieuw leven inblaast. Antwerp ziet Union weer drie extra punten uitlopen.