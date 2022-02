Dagzege voor Kämna in Ruta del Sol, eindwinst voor Poels

Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) heeft zondag de slotrit in de Ruta del Sol gewonnen. De Duitser haalde het na 146,4 km van Huesa naar Chiclana de Segura op de slotklim voor Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) en Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Floris De Tier finishte als negende. De eindwinst gaat naar Wout Poels.

Nadat het klassement gisteren/zaterdag op z’n kop werd gezet met een vroege aanval op de eerste klim van de dag, verdedigde Wout Poels z’n leiderstrui in de slotrit, opnieuw een etappe met heel wat hoogtemeters.

Net zoals zaterdag was het al vroeg koers, 19 renners trokken in de aanval, onder hen Senne Leysen, Lennard Kämna, Jhonatan Narvaez en Simon Clarke, de beste geklasseerde renner op 7 minuten van Poels. Het peloton gunde hen niet al te veel ruimte, halfweg koers werden ze opgeraapt. Stilvallen deed het daarna niet en wat later reden drie renners weg: Jimmy Janssens, Lorenzo Fortunato en Emanuel Buchmann. Een groep van 15 was niet ver en beende het trio bij.

Bahrain-Victorious moest voor leider Poels aan de bak, voormalig geletruidrager Covi was immers mee (wel al op zes minuten), voorts nog Stan Dewulf, Floris De Tier, Emanuel Buchman en opnieuw Kämna om een paar namen te noemen. De koplopers werkten goed samen, hun voorsprong steeg naar 2:20, de winnaar zat vooraan. Op de slotklim gooide Buchman als eerste de knuppel in het hoenderhok, Covi schoof mee op 5,1 km, maar ver raakten ze niet.

Een aanval van Kämna had meer om het lijf. Hij soleerde naar de zege, voor Fortunato. In de groep der favorieten was het lang wachten op vuurwerk, pas in de slotkilometer schudde Lopez, op 15 tellen, even aan de boom. Zonder succes. In de aanval van Carlos Rodriguez, op 19 tellen, zat meer kracht, maar Poels had aan Jack Haig een goede ploegmaat. Ook Cristian Rodriguez, op 14 seconden, waagde zijn kans, maar Poels loste niet en pakt het eindklassement.