Wat Loena Hendrickx, Hanne Desmet en niet het minst Bart Swings in Peking voor elkaar kregen, behoort tot het beste dat België ooit op de Winterspelen liet zien. Maar het betekent niet dat we plots een schaatsnatie zijn, laat staan een wintersportland. Kan het ijssucces als leidraad fungeren?

En of hij zaterdag stond te stralen in de Ice Ribbon. Bart Swings had net de tegenstand aan gort gereden in de massastart. Ontsnapping na ontsnapping had de olympische vicekampioen van Pyeongchang zijn ...