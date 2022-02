Vrouw van 82 jaar met geweld om het leven gekomen in Hamont

In een rijhuis in Hamont werd zaterdagavond het levenloze lichaam van een 82-jarige vrouw aangetroffen. De vrouw werd met geweld om het leven gebracht, meldt het parket van Limburg.

Het lichaam van de 82-jarige vrouw werd zaterdag rond 17 uur aangetroffen door een familielid. De hulpdiensten, waaronder een mug-arts en ambulanciers, kwamen nog ter plaatse om het slachtoffer te helpen, maar ze konden niets meer voor de bewoonster doen.

In de woning in de Burg in Hamont zouden meerdere elementen zijn aangetroffen die kunnen wijzen op kwaad opzet. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de vrouw met geweld om het leven is gekomen, bevestigt het parket van Limburg zondagochtend. Daarom werd een onderzoeksrechter aangesteld die een onderzoek voor moord opstartte. Onder meer het gerechtelijk labo zakte ’s zaterdagavond al af naar Hamont voor een sporenonderzoek, en ook de wetsgeneesheer en de mensen van het labo kwam ter plaatse.

Wat er precies gebeurde in de woning blijft nog onduidelijk. Politie en parket houden alle pistes open, klinkt het. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie van Limburg.

In de buurt wordt geschokt gereageerd op het overlijden van de vrouw. Volgens de omwonenden verhuisde de gepensioneerde vrouw zo’n zes jaar geleden naar het rijhuis. Het gaat om een weduwe die alleen in de woning verbleef. ’Plots stond hier de ambulance, mug en politie voor de deur’, vertelt getuige Kelly Follon.