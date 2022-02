Het KMI kondigt code oranje af voor stormweer aan de kust vanaf 21 uur tot 1 uur. Met in het slechtste geval rukwinden tot 125 kilometer per uur is schade of hinder mogelijk. In de rest van het land geldt code geel.

Amper is storm Eunice het land uit of er dienen zich al nieuwe rukwinden en regen aan. In de loop van zondag zal de wind opnieuw in kracht toenemen. In de namiddag lopen de rukwinden aan zee opnieuw op tot 80 à 90 km/uur, zo verwacht het KMI. Laat vanavond en in het begin van de nacht trekt een actief koufront snel van west naar oost, met plaatselijk onweer, korrelhagel en zware tot zeer zware windstoten.

Aan de kust kunnen er windstoten van 100 tot 125 km per uur zijn, en in het binnenland van 80 tot 120 km per uur. Het KMI waarschuwt wel dat het schatten van rukwinden tijdens zware buien moeilijker is dan bij een grote storm.

Het verschil met storm Eunice is volgens de weerdienst dat de felste rukwinden van zeer korte duur zijn en zich plaatselijk voordoen, tijdens buien.

Code oranje

‘Het criterium voor een oranje waarschuwing (minstens 65 procent kans voor een voldoende groot gebied) is (voorlopig) enkel voor de kust voldaan’, zegt weerman David Dehenauw op Twitter. ‘Maar schadelijke rukwinden kunnen zich ook landinwaarts voordoen.’

Bij code oranje wordt er zeer veel wind verwacht waarbij (belangrijke) schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. ‘Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op’, klinkt het advies.

Ook maandag blijft het nog onstuimig met waarschijnlijk rukwinden van 80 tot 100 km per uur of plaatselijk eventueel wat meer. Er is dan opnieuw kans op storm op zee uit west tot noordwest.

De ravage die storm Eunice vrijdag aanbracht was enorm. Uiteindelijk vielen er in ons land twee doden te betreuren. Een Engelsman van 79 jaar die op een boot woont in de jachthaven van Ieper, was er in het water beland, vermoedelijk door de hevige wind. De man in de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrem die vrijdag levensgevaarlijk gewond geraakte toen hij weggewaaide zonnepanelen op zijn hoofd kreeg, is zaterdag aan zijn verwondingen overleden.