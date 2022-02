De voormalige modellenscout Jean-Luc Brunel is zaterdag dood aangetroffen in zijn cel. Hij was de Franse spil in de zaak rond zedendelinquent Jeffrey Epstein, en zou ook onder meer een Nederlands slachtoffer gemaakt hebben.

Jean-Luc Brunel (76) is in de nacht van vrijdag op zaterdag dood aangetroffen in zijn cel in La Santé Prison, in hartje Parijs. Volgens het parket heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Brunel, een ...