Gepensioneerde leerkrachten kunnen tot einde schooljaar helpen zonder impact op pensioen

Gepensioneerde leerkrachten zullen nog tot het einde van het schooljaar kunnen bijspringen zonder dat het impact heeft op hun pensioen. Dat heeft minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) zaterdag gemeld.

Op voorstel van Lalieux keurde de federale ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het voor gepensioneerde leerkrachten mogelijk maakt om nog tot en met 30 juni tijdelijk aan de slag te gaan. De inkomsten uit deze activiteiten zullen geen enkele impact hebben op hun pensioen, aldus de minister.

De maatregel werd ingevoerd in maart 2020, zodat gepensioneerde onderwijzers konden helpen in scholen waar het coronavirus een tekort aan personeel veroorzaakte. ‘De situatie is vandaag nog niet gestabiliseerd. Het leek me dus essentieel om deze versterking door gepensioneerde en competente leerkrachten toe te laten, zonder dat zij zich zorgen moeten maken over gevolgen voor hun pensioen’, stelt Lalieux in een mededeling.