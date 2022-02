De Wever wil Vlaanderen laten beslissen over het openhouden van de kerncentrales

Regionaliseer de bevoegdheid over energie en laat Vlaanderen alleen beslissen over het openhouden van de kerncentrales. Die oproep lanceerde N-VA-voorzitter Bart De Wever op Radio 1.

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is het duidelijk. Alle Vlaamse partijen, op Groen na, vinden het verstandiger om bij de kernuitstap toch de twee jongste kerncentrales open te houden.

Hij stelt dat een meerderheid van de Vlamingen dat wil. Eerder deze week deden trouwens de werkgeversorganisaties een gelijkaardige oproep. Ook zij vragen om de jongste twee kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. Willen we een energiepolitiek die zo schokbestendig mogelijk is, dan kan men niet alle eieren in één mandje leggen, zo gaat de patronale logica. Neem daar de onmiddellijke klimaatwinst bij van een kleiner gasverbruik, en het voorstel oogt redelijk.

De Wever wil daarom dat Vlaanderen alleen kan beslissen om zeker Doel 4 open te houden. ‘Als Franstalig België dat scenario tegenhoudt, dan moet er beslist worden dat de bevoegdheid over energiebevoorrading geregionaliseerd wordt’, zegt hij. De Wever vergelijkt het met de snelle beslissing in 1991 om de wapenuitvoer te regionaliseren - waar toen een politieke impasse rond bestond.

Volgens De Wever is in Vlaanderen enkel Groen nog tegen het openhouden van de laatste twee centrales. Maar die partij stelt niets meer voor, volgens De Wever die daarmee de Vivaldi-ploeg wil jennen en premier De Croo in het bijzonder. ‘Gaat De Croo echt met zich laten sollen door Groen?’, vraagt hij zich af.

Bart De Wever biedt het parlement al langer een wisselmeerderheid aan rond de kernuitstap, maar geen enkele regeringspartij ging daar al op in.