Biden ‘overtuigd’ dat Poetin beslist heeft om Oekraïne binnen te vallen

De Amerikaanse president Joe Biden is ervan overtuigd dat de Russische president Vladimir Poetin de beslissing genomen heeft om Oekraïne binnen te vallen.

Een Russische aanval kan volgens Biden ‘in de komende dagen’ plaatsvinden. Hij beschuldigt Rusland er ook van om ‘een valse rechtvaardiging’ te creëren voor een oorlog tegen Oekraïne. De Amerikaanse president benadrukt evenwel dat het nog niet te laat is om tot een diplomatieke oplossing te komen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat hij (president Poetin) de beslissing genomen heeft. We hebben redenen om dat te geloven. We denken dat ze Kiev zullen aanvallen, een stad met 2,8 miljoen onschuldige mensen’, aldus Biden vrijdag.

Biden beschuldigt Moskou van het voeren van een desinformatiecampagne, onder meer door Kiev ervan te beschuldigen een aanval op Rusland te plannen, om zo een voorwendsel te vinden om zijn buurland binnen te vallen.

‘Er is gewoon geen bewijs om deze beweringen te ondersteunen en het is absoluut niet logisch om te denken dat Oekraïne dit in een al jaren aanslepend conflict zou doen op een moment dat er 150.000 Russische soldaten verzameld zijn aan zijn grens’, aldus Biden.

‘Al deze gebeurtenissen komen overeen met een scenario dat Rusland in het verleden ook al gebruikt heeft, namelijk het creëren van een valse rechtvaardiging om op te treden tegen Oekraïne’, aldus de Amerikaanse president. ‘Als Rusland zijn plannen uitvoert, zal het verantwoordelijk zijn voor een catastrofale en nutteloze oorlog.’

Ondanks een steeds meer gespannen situatie, is ‘het nog niet te laat’, benadrukt Biden. De Amerikaanse president bevestigde dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken donderdag in Europa zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov zal ontmoeten, in de hoop om de situatie te ontmijnen.

Maar als Rusland tegen die tijd Oekraïne al zou binnenvallen, dan ‘zal het de deur naar diplomatie dichtgesmeten hebben’, waarschuwde Biden.

Biden vroeg zich tot slot ook nog af of het verstandig is van de Oekraïense president Volodimir Zelenski om momenteel zijn land te verlaten om naar een internationale conferentie te gaan. ‘In de zoektocht naar een diplomatieke uitkomst is dat misschien niet de meest wijze optie, maar het is aan hem om die beslissing te nemen’, aldus Biden.