Schade die Eunice aanbracht, is enorm

Wat voorspeld was, is ook uitgekomen. De ravage die storm Eunice aanbracht was enorm. Intussen wordt de schade hersteld al vraagt de brandweer nog wat geduld te hebben. De storm kostte in ons land het leven aan één persoon.

Het blijft het hele weekend nog hard waaien tot 80 of 90 km/U. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met de pieken van vrijdag, die tot 167 km/u gingen. Toch bleef het KMI code oranje hanteren en niet rood.

Intussen rijden de treinen weer zo goed als normaal en wordt her en der nog de schade opgemeten en hersteld. De brandweer vraagt evenwel nog wat geduld te hebben want in vele regio’s is er een wachtlijst en worden de ernstigste/dringendste gevallen eerst aangepakt.

Oostende. Foto: Jeffrey Roos

Zo kreeg de zone Westhoek al meer dan 900 oproepen voor stormschade. Hiervan stonden vrijdagavond volgens woordvoerder Kristof Louagie nog zo’n 500 interventies in wacht.

Uiteindelijk viel er in ons land één dode te betreuren. Een Engelsman van 79 jaar die op een boot woont in de jachthaven van Ieper, was er in het water beland, vermoedelijk door de hevige wind. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De man werd gereanimeerd op de boot en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Foto: reuters

Er zijn ook twee zwaargewonden. In Menen is een 18-jarige jogger in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De persoon was aan het joggen, samen met zijn moeder, toen een zijtak van een boom door de felle wind afbrak. Die tak viel boven op de tiener.

In de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrem is een man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij weggewaaide zonnepanelen op zijn hoofd kreeg. Hij werd bewusteloos aangetroffen en de hulpdiensten kwamen ter plaatse voor reanimatie. De man werd in acuut levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, zegt de lokale politie.

Ook in het buitenland liet het stormweer een spoor van vernieling na. Er vielen tien doden. In de regio Amsterdam kwamen bijvoorbeeld drie personen om het leven door de storm, vaak door omgevallen bomen. In Duitsland gaat het om twee doden. Zo stierf een man in Nedersaksen die probeerde het beschadigde dak van een schuur te repareren. Hij viel door het dak en kwam tien meter lager terecht.