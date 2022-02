Nordahl Lelandais veroordeeld tot levenslang voor ontvoering en moord van Maëlys

Nordahl Lelandais is vrijdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de ontvoering van en de moord op de kleine Maëlys. Hij gaf op zijn proces toe dat hij Maëlys had gedood.

De 39-jarige Nordahl Lelandais moest zich de voorbije weken verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij de verdwijning van de 8-jarige Maëlys tijdens een bruiloft op 27 augustus 2017 in de Franse Alpen. Haar lichaam werd midden februari van het jaar nadien gevonden op aanwijzing van Lelandais. De ex-militair was de enige verdachte in de zaak.

De veroordeling komt overeen met wat de aanklager had gevraagd. Die noemde de beschuldigde ‘een absoluut gevaar voor de samenleving’. Lelandais reageerde kalm op het vonnis, net als de familie van Maëlys.

Lelandais was in mei 2021 al veroordeeld tot twintig jaar cel voor de doodslag op militair de doodslag op Arthur Noyer, enkele maanden voor de moord op Maëlys. Resten van de schedel van het slachtoffer werden teruggevonden op een wandelpad in een kleine gemeente in de Savoie. Lelandais gaf toe dat hij Noyer om het leven bracht, hij sprak over een ‘gevecht’ dat uitmondde in de dodelijke ‘val’ van de militair.