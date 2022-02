Na storm Dudley is het aan storm Eunice om West-Europa te teisteren. Eunice sloeg deze morgen al hard toe in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Zo werd het dak van de O2 Arena in Londen zwaar beschadigd en was het voor piloten alle hens aan dek om veilig te landen op Heathrow. In bovenstaande video zetten we enkele opvallende beelden op een rij.